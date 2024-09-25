Китай объявил о денежных выплатах для бедных

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В Китае выплатят единовременные субсидии для людей, которые живут в крайней бедности.

Об этом сообщает Bloomberg.

Китай заявил, что предоставит единовременные денежные выплаты людям, живущим в условиях крайней бедности, что стало редким заявлением о прямой помощи всего через день после обнародования масштабной программы по стимулированию второй по величине экономики мира.

Министерство финансов и Министерство гражданских дел выдадут субсидии на проживание малообеспеченным группам населения, включая очень бедных и сирот, до праздника Национального дня на следующей неделе.

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Местные власти должны обеспечить поступление средств к целевым получателям до 1 октября, годовщины основания Народной Республики, чтобы продемонстрировать "любовь и заботу партии и правительства о людях, которые в этом нуждаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сумма выплат остается не известной.

В этом году министерства выделили 22 млрд долл на финансовую помощь и субсидии людям, живущим в крайней бедности, сиротам и бездомным. По состоянию на июнь в стране 4,74 миллиона человек живут в условиях крайней бедности, согласно данным Министерства гражданских дел.

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Напомним:

Центральный банк Китая обнародовал широкий пакет мер монетарного стимулирования для возрождения второй по величине экономики мира.