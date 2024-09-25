В правительстве думают, как сохранить выплаты учителям после повышения военного сбора

Снижение выплат учителям на 3,5% после повышения военного сбора с 1,5% до 5% является проблемным вопросом с учетом невысокого размера такой заработной платы.

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, будет осуществлена попытка решить его в процессе принятия закона о государственном бюджете на 2025 год.

"Мы постараемся решить этот вопрос во время принятия закона о бюджете на 2025 год", - сказал в кулуарах IX форума „Дирижеры перемен" компании „Делойт" в Украине в Киеве в среду.

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Федоров уточнил, что одним из возможных инструментов решения этой проблемы может стать образовательная субвенция.

Напомним:

Верховная Рада на прошлой неделе приняла в первом чтении законопроект о повышении с 1 октября этого года военного сбора с 1,5% до 5%. В то же время в правительственном проекте госбюджета-2025 предложено сохранить уровень социальных стандартов и минимальной зарплаты, предусмотрена лишь индексация пенсий.

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