Подсанкционный газовый терминал РФ лишится маршрута экспорта в Азию из-за погоды

Российский подсанкционный проект "Арктик СПГ-2" имеет меньше месяца, чтобы отправлять грузы сжиженного газа по Северному морскому пути в Азию, прежде чем этот маршрут закроется для безледных танкеров до следующего лета.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно сообщению государственной корпорации "Росатом", которая управляет каналом, раннее образование льда в восточной части Арктики закроет навигацию через этот отрезок пути для судов безледового класса с 15 октября.

Раннее завершение восточного навигационного сезона еще больше ограничит возможности экспорта для "Арктик СПГ-2", который уже испытывал трудности с отправкой грузов и поиском покупателей из-за ужесточения санкций США.

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Санкции лишили проект доступа к более устойчивым танкерам ледового класса, заставляя использовать только более легкие суда, что отложило начало загрузок до августа.

Проект "Арктик СПГ-2", рассчитанный на годовую мощность 19,8 миллиона тонн, является ключевым элементом в планах России по расширению своего присутствия на мировом рынке сжиженного газа. Белый дом и его союзники пытаются ограничить эти амбиции и сократить энергетические доходы Кремля, вводя ограничения на этот и будущие проекты сжиженного газа в России.

С момента начала экспорта завод отправил шесть партий, в частности один груз уже доставлен на хранение на Дальний Восток России, а другой еще находится в пути. Ни один из грузов пока не нашел покупателя.

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