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Минцифры запустит е-резидентство через несколько дней – Федоров

Среда, 25 сентября 2024, 12:56 - Артур Крыжный

Министерство цифровой трансформации через несколько дней запустит проект "Е-резидент", позволяющий иностранцам открывать счета и вести бизнес в Украине.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на форме "Дирижеры перемен", пишет "Интерфакс-Украина".

"Через несколько дней запустим электронное резидентство, как в Эстонии, но с лучшими условиями. Выходим на еще один уровень конкуренции со странами, на ІТ-арене будем презентовать", - сказал он.

Федоров добавил, что это даже не услуга, а отдельная экосистема, которая позволяет предпринимателям из разных стран открывать собственное дело онлайн в Украине, а также платить налоги.

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