Албания открыла рынок для украинских производителей кормов для домашних животных

Госпродпотребслужба и Министерство иностранных дел договорились с Республикой Албания о согласовании двух новых сертификатов для украинских производителей.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Речь идет о сертификате здоровья для консервированных кормов для домашних животных, предназначенных для импорта или транзита из Украины в Республику Албания.

Второй сертификат - о здоровье для жевательных предметов для домашних животных, предназначенных для отправки или для транзита через Республику Албания.

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"Каждый новый рынок означает новые возможности для отечественных производителей и усиление нашей экономики. Во времена войны это особенно важно", - отметил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Отмечается, что согласованную форму ветеринарного сертификата указанных категорий продукции обнародован на официальном веб-портале Госпродпотребслужбы.

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