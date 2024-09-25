Албания открыла рынок для украинских производителей кормов для домашних животных
Госпродпотребслужба и Министерство иностранных дел договорились с Республикой Албания о согласовании двух новых сертификатов для украинских производителей.
Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.
Речь идет о сертификате здоровья для консервированных кормов для домашних животных, предназначенных для импорта или транзита из Украины в Республику Албания.
Второй сертификат - о здоровье для жевательных предметов для домашних животных, предназначенных для отправки или для транзита через Республику Албания.
"Каждый новый рынок означает новые возможности для отечественных производителей и усиление нашей экономики. Во времена войны это особенно важно", - отметил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Отмечается, что согласованную форму ветеринарного сертификата указанных категорий продукции обнародован на официальном веб-портале Госпродпотребслужбы.
Напомним:
Болгарский министр заявил, что Европейская комиссия должна запретить импорт яиц происхождением из Украины в Болгарию.