Минобороны объединит Агентство оборонных закупок и Госоператор тыла
Среда, 25 сентября 2024, 11:41 -
Министерство обороны решило объединить свои закупочные агентства - Агентство оборонных закупок (АОЗ) и Государственный оператор тыла (ГОТ) - в одно предприятие.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью LB.ua.
"Сейчас мы финализируем процесс создания объединенного Агентства (АОЗ и ДОТ). Запуск сразу будет с назначением наблюдательного совета", - сообщил он.
Министр рассказал, что его цель вообще объединить все агентства Минобороны в "какое-то Ukrainian Defence Forces Agency, где будут закупки, логистика, контракты, измерения, эффективность".
Реклама:
Выбором руководителя этого объединенного агентства, по его словам, будет заниматься заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.
Реклама: