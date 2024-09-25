Минобороны объединит Агентство оборонных закупок и Госоператор тыла

Министерство обороны решило объединить свои закупочные агентства - Агентство оборонных закупок (АОЗ) и Государственный оператор тыла (ГОТ) - в одно предприятие.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью LB.ua.

"Сейчас мы финализируем процесс создания объединенного Агентства (АОЗ и ДОТ). Запуск сразу будет с назначением наблюдательного совета", - сообщил он.

Министр рассказал, что его цель вообще объединить все агентства Минобороны в "какое-то Ukrainian Defence Forces Agency, где будут закупки, логистика, контракты, измерения, эффективность".

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Выбором руководителя этого объединенного агентства, по его словам, будет заниматься заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.