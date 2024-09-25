Правительство установило новые размеры выплат за гибель или ранение военных

Кабинет министров утвердил новые размеры выплат на случай получения инвалидности или гибели украинских военнослужащих.

Об этом говорится в постановлении правительства.

В случае гибели (смерти) размер единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти) военного составляет 750 прожиточных минимумов.

Сейчас прожиточный минимум составляет 3028 гривен. То есть выплата составляет 2 млн 271 тысяч гривен.

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В то же время размер единовременного денежного пособия в случае установления инвалидности вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания будет зависеть от группы инвалидности:

І группа - 400 прожиточных минимумов (1,21 млн гривен);

ІІ группа - 300 прожиточных минимумов (984 тыс гривен);

III группа - 250 прожиточных минимумов (757 тыс гривен).

В то же время украинское издание Oboz.ua пишет, что на время военного положения минимальная выплата в случае гибели военного составляет 15 млн грн. Учитывая, что 750 прожиточных минимумов - менее 15 млн грн, на самом деле размер выплаты не будет меняться и на время военного положения составит 15 млн грн.