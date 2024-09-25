Банки Украины обновили курс доллара и евро: сколько стоит валюта
Среда, 25 сентября 2024, 10:54 -
Средний курс доллара к гривне в банках Украины уменьшился в среду 25 сентября на 3 копейки, евро упал на 5 копеек.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 41,20 - 41,70 грн (курс на 24 сентября - 41,25 - 41,73 грн);
- Евро - 45,90 - 46,50 грн (курс на 24 сентября - 45,90 - 46,55 грн).
На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,55 - 41,65 грн.
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На это же время "черный" курс евро составлял 46,38 - 46,56 грн.
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
- Приватбанк - 41,00 - 41,60 грн;
- Ощадбанк - 41,15 - 41,85 грн;
- Укрсиббанк - 41,15 - 41,70 грн;
- ПУМБ - 41,30 - 41,80 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,66 грн за доллар, monobank - 41,64 грн.
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