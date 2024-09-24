В Киеве потратят 80 миллионов на восстановление пересохшего озера на Виноградаре

КП "Плесо" (Киев) 9 сентября по результатам тендера заказало ООО "Княжная Лыбидь" расчистку и благоустройство озера Синее стоимостью 80,69 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро".

К июлю 2025 г. должны восстановить озеро Синое на западной окраине жилого массива Виноградарь в Подольском районе. В октябре 2023 года озеро высохло.

Планируется расчистка озера на глубину 5 метров для раскрытия грунтовых источников, очистка соединительного пролива, а также объединение озера в кольцо, чтобы уравнять уровни воды и предотвратить застой.

Реклама:

Помимо расчистки предусмотрено благоустройство территории вокруг озера. На детский спортивно-игровой комплекс, беседки, скамейки с навесами, пляжные душевые и раздевалки, теневые навесы для пляжа, птичьи домики и пешеходный мост через озеро отведено 4,14 млн. грн.

Еще 2,84 млн. грн. выделено на модульные здания для админпомещения, медпункта, общественной уборной, пунктов проката и спасательной башни.

В итоговой ведомости ресурсов обнаружены переплаты на строительных материалах. Например, горячекатаную арматурную сталь класса А-III диаметром 12 мм учли по 49 594 грн/т. На сайте фирмы "Метинвест-СМЦ" для Киева такая арматура стоит 32 000 грн/т, что в полтора раза дешевле.

Реклама:

Также матрасы Рено размером 4х2х0,23м заказали по 4986 грн/шт. Строительная компания "Берег" предлагает такие матрасы-габионы по 3430 грн/шт, а интернет магазин "Геотекс" продает их по 3360 грн/шт, что в полтора раза дешевле.

Конкурентом "Княжная Лыбидь" на тендере было ООО "Пмк-Киев", которое подало более дешевое предложение на 1%, но его отклонили из-за ошибок в наложении квалифицированной электронной подписи.

КП "Плесо" возглавляет Вячеслав Савицкий, уполномоченным лицом публичных закупок является Ия Яценко.

Броварская "Княжная Лыбидь" принадлежит Оксане Мезенцевой, Вячеславу Божко и Марине Маркеловой. В 2017 году КП "Плес" заказало компании капитальный ремонт сточной канализации системы озер Опечень в Оболонском районе за 5 млн грн, однако работы так и не были выполнены, несмотря на выплату всех средств.

Напомним:

ГП "Агентство оборонных закупок" Минобороны в сентябре по результатам тендеров заключило соглашения на поставку 1300 дронов DJI Mavic разных модификаций на 162,69 млн грн.