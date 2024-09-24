Аррlе тайно удалила 60 VPN-приложений из российского App Store – росСМИ

С июля по сентябрь 2024 года Apple удалила 60 VPN-приложений из российского App Store, когда в целом уже недоступно 98 приложений для обхода блокировок.

Об этом пишет издание "Медуза" и "Роскомсвобода" со ссылкой на исследование проекта GreatFire, который анализирует состояние цензурированных сайтов.

GreatFire выяснил, что Apple "без лишнего шума" удалила 60 VPN-приложений из российского App Store с июля по сентябрь 2024 года.

В то же время российский орган цензуры Роскомнадзор 4 июля заявил, что потребовал заблокировать только 25 приложений. Направляло ли ведомство аналогичные запросы после этого в Apple, неизвестно, пишет издание.

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Всего в российском App Store недоступно 98 приложений для обхода блокировок, среди них есть популярные NordVPN, ExpressVPN, Proton VPN и другие. Для исследования эксперты протестировали 360 приложений.

Исследование провели с помощью платформы App Store Monitor, которая отслеживает доступность приложений в разных странах.