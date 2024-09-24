В Украине планируют восстановить дорожный фонд: Минфин объяснил причину

В Министерстве финансов считают, что восстановление ассигнований на дорожный фонд в 2025 году будет способствовать финансированию ремонта дорог и погашению предыдущих долгов.

Об этом во время брифинга заявил министр финансов Сергей Марченко.

По словам чиновника, одним из последствий отмены отдельного фонда для нужд дорожного хозяйства стала необходимость их финансирования за счет резервного фонда государственного бюджета.

"Считаю это некачественным решением. Целесообразнее направить средства в отдельный фонд, как это было раньше. В частности, для того, чтобы иметь возможность и рассчитываться с долгами, и финансировать содержание дорожной инфраструктуры", - пояснил Марченко.

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Зато системный подход, по его убеждению, будет способствовать более целесообразному распределению средств.

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Напомним:

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В 2023 году поступления из государственного дорожного фонда, созданного в составе спецфонда госбюджета, решили направить в 2024 году в общий фонд госбюджета с целью укрепления армии и усиления обороны.