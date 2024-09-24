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Укр / Рус

В среду отключений электроэнергии не прогнозируют

Вторник, 24 сентября 2024, 18:12 - Алексей Артемчук

В среду 25 сентября не планируется применение графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Завтра 25 сентября, меры ограничения потребления не планируются", - говорится в сообщении.

При изменении ситуации в энергосистеме энергетики сообщат дополнительно.

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По возможности просят перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы - с 10:00 до 16:00 и экономно потреблять электроэнергию с 16:00 до 22:00.

электроэнергия Украина
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