В среду отключений электроэнергии не прогнозируют

Владимир Кудрицкий: Цель моего увольнения – перевести под ручной контроль инвестиции в восстановление энергетики Бывший глава "Укрэнерго" о причинах своего увольнения, человеке, который теперь единолично отвечает за энергетику страны, построение защиты энергообъектов и сценарии отключения света зимой. (укр)

Глава НБУ Андрей Пышный: Эмиссия гривны - это билет в один конец Почему девальвирует гривна, кто будет покрывать дефицит бюджета, как будет восстанавливаться кредитование и когда заработают ограничения на расчеты физических лиц? (укр)