Киев получил 50 миллионов евро на замену российских вагонов метро

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Европейский инвестиционный банк согласился профинансировать обновление подвижного состава Киевского метрополитена.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Отмечается, что это первая часть кредита на общую сумму 200 млн евро. Остальная сумма будет предоставлена после завершения технико-экономического обоснования, которое оценит целесообразность закупки новых вагонов метро по сравнению с модернизацией части имеющегося парка вагонов.

Общая сумма позволит Киевскому метрополитену обновить или заменить 120-160 вагонов.

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Сегодня подавляющее большинство инвентарного парка Киевского метро - это пассажирские вагоны, построенные Россией в течение 1979-2013 годов.

КГГА называет их морально и физически устаревшими. К тому же они содержат оборудование и комплектующие страны-агрессора, поэтому приобретение у нее запасных частей недопустимо.