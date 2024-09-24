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Киев получил 50 миллионов евро на замену российских вагонов метро

Вторник, 24 сентября 2024, 18:44 - Алексей Артемчук
 
Официальный портал Киева

Европейский инвестиционный банк согласился профинансировать обновление подвижного состава Киевского метрополитена.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Отмечается, что это первая часть кредита на общую сумму 200 млн евро. Остальная сумма будет предоставлена после завершения технико-экономического обоснования, которое оценит целесообразность закупки новых вагонов метро по сравнению с модернизацией части имеющегося парка вагонов.

Общая сумма позволит Киевскому метрополитену обновить или заменить 120-160 вагонов.

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Сегодня подавляющее большинство инвентарного парка Киевского метро - это пассажирские вагоны, построенные Россией в течение 1979-2013 годов. 

КГГА называет их морально и физически устаревшими. К тому же они содержат оборудование и комплектующие страны-агрессора, поэтому приобретение у нее запасных частей недопустимо.

Киев метрополитен ЕС
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