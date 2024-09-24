Доходы РФ от нефти упали до самого низкого уровня за восемь месяцев: причина
На прошлой неделе объемы поставок российской нефти упали до самого низкого уровня с июля, что привело к сокращению дохода РФ до наименьшего показателя за последние восемь месяцев.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Средние четырехнедельные объемы экспорта нефти снизились до 3,1 миллиона баррелей в сутки по состоянию на неделю до 22 сентября, что на 115 тысяч баррелей в день меньше, чем в предыдущий период. Еженедельные объемы, которые являются более нестабильными, сократились примерно на 390 тысяч.
Четырехдневный перерыв в работе экспортного терминала "Козьмино" на Тихоокеанском побережье России указывает на то, что техническое обслуживание порта или трубопровода, который его обеспечивает, вызвало резкое падение восточных потоков нефти из страны.
Валовой доход снизился до самого низкого уровня с конца января как на еженедельной, так и на четырехнедельной основе, поскольку уменьшение объемов перевесило первое за три недели повышение цены на основную нефть России марки Urals. Это повышение на $3 за баррель вернуло стоимость марки выше порога в $60, который страны G7 пытались установить в качестве санкций против Москвы из-за вторжения в Украину.
США также усиливают давление на Кремль из-за недавнего снижения цен на нефть. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США обратилось к по меньшей мере одной страховой компании с просьбой предоставить информацию о 14 компаниях, которых подозревают в нарушении санкций на российскую нефть.
Средний уровень переработки нефти в России с 12 по 18 сентября снизился до 5,28 миллиона баррелей в день, что является самым низким еженедельным показателем с конца июня, поскольку российские нефтеперерабатывающие заводы начали сезонное техническое обслуживание.