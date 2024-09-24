Доходы РФ от нефти упали до самого низкого уровня за восемь месяцев: причина

На прошлой неделе объемы поставок российской нефти упали до самого низкого уровня с июля, что привело к сокращению дохода РФ до наименьшего показателя за последние восемь месяцев.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Средние четырехнедельные объемы экспорта нефти снизились до 3,1 миллиона баррелей в сутки по состоянию на неделю до 22 сентября, что на 115 тысяч баррелей в день меньше, чем в предыдущий период. Еженедельные объемы, которые являются более нестабильными, сократились примерно на 390 тысяч.

Четырехдневный перерыв в работе экспортного терминала "Козьмино" на Тихоокеанском побережье России указывает на то, что техническое обслуживание порта или трубопровода, который его обеспечивает, вызвало резкое падение восточных потоков нефти из страны.

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Валовой доход снизился до самого низкого уровня с конца января как на еженедельной, так и на четырехнедельной основе, поскольку уменьшение объемов перевесило первое за три недели повышение цены на основную нефть России марки Urals. Это повышение на $3 за баррель вернуло стоимость марки выше порога в $60, который страны G7 пытались установить в качестве санкций против Москвы из-за вторжения в Украину.

США также усиливают давление на Кремль из-за недавнего снижения цен на нефть. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США обратилось к по меньшей мере одной страховой компании с просьбой предоставить информацию о 14 компаниях, которых подозревают в нарушении санкций на российскую нефть.

Средний уровень переработки нефти в России с 12 по 18 сентября снизился до 5,28 миллиона баррелей в день, что является самым низким еженедельным показателем с конца июня, поскольку российские нефтеперерабатывающие заводы начали сезонное техническое обслуживание.

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