В Украину начали завозить картофель в разгар уборки урожая

В сентябре 2024 года Украина начала импорт картофеля из Польши и Литвы.

Об этом сообщает EastFruit.

По официальной статистике, с 1 по 23 сентября 2024 года страна уже получила три грузовика картофеля: 22 тонны из Литвы, стоимостью $10,56 тыс. и 42 тонны из Польши, стоимостью $20,164 тыс.

По данным Государственной таможенной службы (ГТС), в период с января по август 2024 года Украина импортировала 15 тыс. тонн картофеля. Экспорт картофеля за этот период составил всего 760 тонн на сумму $215 тыс., тогда как импорт - 15,356 тыс. тонн на сумму $9,324 млн.

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По мнению аналитиков проекта EastFruit, импорт картофеля начался в связи с повышенной потребностью в продовольственном картофеле среди местных оптовых компаний и розничных сетей, а также спекуляций относительно потенциального дефицита качественного картофеля в текущем сезоне.

"Цены на картофель активно растут из-за высокого спроса на продовольственный картофель, что дополнительно подпитывается слухами о недостатке качественного картофеля в нынешнем сезоне", - говорится в сообщении.

Плохой урожай в 2024 году также способствовал повышению цен и росту спроса на импорт картофеля. Эксперты EastFruit отмечают, что основными причинами импорта картофеля стали рост спроса из-за потребностей армии, миграцию населения, а также сокращение локального производства в Украине.

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В EastFruit также отметили, что дефицит внутреннего производства и большой спрос на картофель способствовали значительному увеличению импорта.

Напомним:

Отрасли садоводства, овощеводства и картофелеводства на сегодня имеют критическое значение и должны иметь возможность бронирования.