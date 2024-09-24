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Никаких проблем с соцвыплатами в следующем году не будет – глава Минфина

Вторник, 24 сентября 2024, 15:13 - Артур Крыжный

В Министерстве финансов не прогнозируют перебоев с социальными выплатами в течение 2025 года, ведь это - один из приоритетов бюджета.

Об этом во время брифинга заявил министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, сейчас нет никаких оснований сомневаться в том, что социальная сфера в следующем году будет профинансирована, ведь это бюджетный приоритет.

"Предусмотренного ресурса достаточно для того, чтобы обеспечить потребности всех социально уязвимых категорий. И это - приоритетные расходы в бюджете. Ни разу с начала полномасштабного российского вторжения правительство не задерживало выплаты ни пенсий, ни других социальных расходов", - напомнил Марченко.

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Он убежден, что так будет и в следующем году.

пенсии Минфин
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