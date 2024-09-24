"Укргаздобыча" купило лицензию на нефтегазовую площадь за 1 миллиард

Госгеонедра провели аукционы по продаже разрешений на пользование недрами, по которым "Укргаздобыча" победило лицензию на углеводородное месторождение, предложив 1 млрд грн.

Об этом стало известно из данных Prozorro.Продажи, пишет Liga.net

"Укргаздобыча" стала победителем торгов за лицензию по разработке Западно-Мажаровской площади, которая охватывает Гулаковскую площадь. Они содержат свободный газ, природный газ, нефть, конденсат и сланцевый газ. Госпредприятие предложило 1,003 миллиарда грн со стартовой ценой в 313 миллионов грн.

Единственным соперником "Укргаздобычи" на торгах было ООО "Новейшие украинские информационные технологии", которое остановилось на стартовой цене.

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Специальное разрешение на промышленную разработку Криницкой площади (газ природный) в Стрыйском районе Львовской области продали за 108,63 млн грн компании ООО "Евро-Промпостач".

Южно-Горская площадь (газ природный, конденсат) в Дрогобычском и Стрыйском районе досталась компании ООО "Горизонты", которая предложила за нее 16,53 млн грн.