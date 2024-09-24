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Криптовалютные майнеры в России прячутся под землей, чтобы избежать закона

Вторник, 24 сентября 2024, 13:45 - Артур Крыжный

Республика России Дагестан призвала к ужесточению мер против криптовалютных майнеров, которые вызывают перебои с электроэнергией и пытаются обойти закон, строя майнинговые установки под землей.

Об этом сообщает агентство Reuters.

За последние годы майнеры цифровых валют попали под пристальное внимание во всем мире из-за того, что для решения сложных вычислительных задач требуется специализированное оборудование, которое работает круглосуточно и потребляет большое количество электроэнергии.

Глава Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что власти должны уделять больше внимания незаконному майнингу криптовалют после пожара на подстанции в столице, вызванного резким увеличением потребления электроэнергии из-за майнеров.

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"Владельцы незаконных установок для майнинга криптовалют придумывают новые способы обхода закона - они устанавливают майнинговые фермы под землей", - сказал Абдулмуслимов.

Министерство финансов РФ с 1 ноября будет вести специальный реестр для компаний, которые занимаются майнингом криптовалют. Лица, занимающиеся майнингом цифровых валют, должны предоставлять определенную информацию финансовому надзорному органу России.

Россия криптовалюта
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