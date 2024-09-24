Министры G7+ призывают активнее поддерживать энергетический сектор Украины

Министерская группа стран G7+ призвала мировое сообщество активизировать поддержку энергетического сектора Украины в преддверии зимы.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США, передает Укринформ.

Отмечается, что министерская встреча прошла на полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. На ней стороны подтвердили "непреклонную поддержку Украины перед лицом жестоких и несправедливых атак России на Украину и ее энергетическую инфраструктуру".

В частности, министерская группа G7+ осуждает продолжающиеся ракетные и дроновые удары России по украинской энергетической инфраструктуре и городам по всей Украине, которые усилились с марта 2024 г. и угрожают энергетической безопасности Украины и доступу украинцев к критически важным услугам на протяжении зимы.

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Также группа подтвердила готовность поддерживать немедленное, среднесрочное и долгосрочное восстановление и реконструкцию Украины в соответствии с ее путём в ЕС, а также работать над привлечением частных секторов и местных органов власти к устойчивому экономическому и социальному восстановлению Украины.

"Мы приветствуем и подчеркиваем важность приверженности Украины проведению реформ, благоприятных для развития бизнеса, которые создадут равные условия для инвестиций в энергетический сектор. Мы подчеркиваем важность реализации Национального плана по энергетике и климату и мониторингу этого процесса. Мы будем продолжать поддерживать усилия украинского правительства и народа этом направлении", – отметили министры.

Кроме того, стороны отметили важность внедрения реформ в энергетическом секторе в соответствии с пути присоединения к ЕС и выполнения обязательств по Договору об энергетическом сообществе, включая стандарты корпоративного управления, соответствующие стандартам ОЭСР.

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"Мы признаем необходимость международной помощи для защиты энергетической инфраструктуры от нападений, в том числе путем усиления возможностей противовоздушной обороны Украины со стороны стран, взявших на себя соответствующие обязательства, и подтверждаем нашу готовность продолжать оказывать такую ​​помощь", – говорится в заявлении.

Министерская группа также уверена, что восстановление энергетической системы Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе отвечает интересам повышения глобальной энергетической безопасности и устойчивости.

"Мы призываем международных партнеров увеличить свои финансовые взносы, в частности, в указанный фонд, с целью усиления устойчивости Украины следующей зимой", - подчеркнули в группе.

Напомним:

Страны G7, а также другие партнеры с начала полномасштабного вторжения РФ собрали более $4 миллиардов на возобновление работы энергетической инфраструктуры Украины, которую пытается уничтожить Москва.