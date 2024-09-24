Испанские фермеры требуют сократить импорт украинского зерна

Фермеры Испании требуют установить контроль над ввозом зерна из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Unión de Uniones.

Организация Unión de Uniones, представляющая интересы фермеров в Испании, требует найти решение относительно растущего импорта зерновых из Украины.

В среду, 25 сентября, в порту Сантандер в Испании состоится митинг с требованием установить контроль над украинским импортом, который обваливает цены на зерновые в стране. В понедельник, 23 сентября, такой протест прошел перед зданием Европейского Союза в Мадриде.

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Сообщается, что Unión de Uniones протестует против роста импорта зерновых, особенно из Украины, и призывает Еврокомиссию уменьшить его, чтобы избежать разорения фермеров.

Отмечается, что импорт украинских зерновых вырос настолько, что составил почти 8,4 млн тонн в 2023 году и почти 6,5 млн тонн в первой половине 2024 года.

"Испания получает более половины украинских зерновых, поступающих в ЕС, и к тому же по все более низким ценам", - указал Unión de Uniones как на определяющий фактор падения цен на зерновые в стране, что с мая 2022 года составило 45%.

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Unión de Uniones также требует, чтобы администрации изучили наценки на определенные продукты, изготовленные из зернового сырья: "Недопустимо, что в то время, как зерновые подешевели на 45%, а электроэнергия - на 70%, корма для животных подешевели лишь на 30%, а хлеб подорожал на 9%".

Отмечается, что они также призывают к внедрению помощи для компенсации фермерам и животноводам, которые оказались в этой ситуации.