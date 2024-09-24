США готовят иск против Visa, обвиняя ее в антиконкурентном поведении

Министерство юстиции США готовится подать антимонопольный иск против компании Visa, обвиняя ее в антиконкурентном поведении.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Федеральные прокуроры планируют подать иск уже во вторник, сообщило лицо, знакомое с ситуацией. Этот шаг происходит после многолетнего расследования Министерством юстиции в отношении бизнес-практик Visa.

В 2021 году компания Visa сообщила в официальном отчете, что антимонопольное управление Министерства юстиции запросило информацию о возможных нарушениях антимонопольного законодательства, которое запрещает антиконкурентные соглашения и монополистическое поведение. Расследование сосредоточилось на бизнесе дебетовых карт Visa в США, а также на конкуренции с другими платежными сетями и методами.

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В прошлом году компания сообщила, что федеральные прокуроры запросили дополнительные документы в рамках этого расследования. Visa заявила, что сотрудничает с Министерством юстиции, и в 2021 году отметила, что ее "практики в сфере дебетовых карт в США соответствуют действующему законодательству".

Акции Visa снизились почти на 2% после завершения торгов.

Пока непонятно, будут ли объектом внимания Министерства юстиции те сферы деятельности, которые Visa ранее раскрывала.

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Антимонопольные органы также внимательно рассматривали конкурентов Visa. В прошлом году компания Mastercard достигла соглашения с Федеральной торговой комиссией США для урегулирования обвинений в том, что она незаконно заставляла продавцов использовать свою платежную сеть для обработки дебетовых платежей.

В начале этого года Visa и Mastercard согласились снизить так называемые "платежи за смах" (комиссии за транзакции), которые они взимают с ритейлеров, в рамках юридической сделки, которая, по словам продавцов, должна была сэкономить им $30 миллиардов за пять лет. Однако суд позже отклонил эту сделку.