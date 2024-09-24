Нацбанк изменил курс гривны: сколько стоят доллар и евро

По состоянию на 24 сентября, официальный курс доллара к гривне от НБУ увеличился на 1 копейку, евро уменьшился на 15 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,35 грн, евро - 45,99 грн (на 23 сентября доллар - 41,34 грн, евро - 46,14 грн).

На 10:20 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,66 - 41,74 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 46,40 - 46,55 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,20 - 41,75 грн (курс на 23 сентября - 41,20 - 41,70 грн);

Евро - 45,95 - 46,58 грн (курс на 23 сентября - 46,00 - 46,60 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 41,05 - 41,65 грн;

Ощадбанк - 41,15 - 41,70 грн;

Укрсиббанк - 41,15 - 41,70 грн;

ПУМБ - 41,30 - 41,80 грн;

Райффайзен - 41,20 - 41,62 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,66 грн за доллар, monobank - 41,64 грн.