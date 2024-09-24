Россия ожидает сокращения нефтегазовых доходов в течение следующих трех лет

Российское правительство ожидает снижения доходов от нефти и газа в течение следующих трех лет из-за падения цен на энергоресурсы и более мягкого налогового режима для компании "Газпром".

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно проекту трехлетнего бюджета, который попал в Bloomberg News, это ключевой для Кремля источник финансов уменьшится на 14% с 2024 по 2027 годы, что может повлиять на войну в Украине и растущие расходы Москвы на военные нужды.

Ожидается, что нефтегазовая отрасль России внесет в государственный бюджет 10,94 триллиона рублей ($118 миллиардов) налогов в 2024 году, что на 3,3% меньше прогноза на год. Доходы будут продолжать снижаться в последующие два года и достигнут 9,77 триллиона рублей в 2027 году, согласно документам.

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Поток нефтяных долларов позволил Кремлю продолжать войну против Украины уже третий год, несмотря на то, что Запад предоставил Украине миллиарды долларов военной помощи и ввел несколько раундов санкций, направленных на ограничение доходов России от экспорта энергоносителей.

Россия смогла обойти эти ограничения, создав теневой флот танкеров для доставки нефти и сжиженного природного газа новым клиентам в Азии.

Последние прогнозы по снижению доходов отражают ослабление мировых энергетических рынков. Средняя экспортная цена российской нефти, по данным документов, может упасть ниже $70 за баррель со следующего года.

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Средние контрактные цены на российский газ также ожидается, что будут снижаться до 2027 года.

В долгосрочной перспективе, согласно прогнозам, нефть может стать еще дешевле из-за снижения спроса и роста популярности возобновляемых источников энергии.

В документах также отмечается важность усилий ОПЕК+, возглавляемой Саудовской Аравией и Россией, по стабилизации нефтяных рынков путем сокращения добычи.