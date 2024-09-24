Цены на нефть выросли из-за напряженности на Ближнем Востоке и урагана в США

Цены на нефть выросли на фоне новостей о новых мерах денежного стимулирования от крупнейшего импортера - Китая, опасений относительно обострения напряженности на Ближнем Востоке и урагана в США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре поднялись на 69 центов, или на 0,93%, до $74,59 за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI в США с поставкой в ноябре выросли на 74 цента, или на 1,05%, до $71,11.

Оба контракта закрылись снижением в понедельник из-за опасений относительно спроса, которые стали главными для инвесторов после разочаровывающих данных о деловой активности в еврозоне и постоянные беспокойства относительно потребления топлива в Китае.

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"Цены на нефть WTI выросли сегодня утром после того, как Китай снизил свои ключевые кредитные ставки. Рынок нефти давно ждет от китайских властей дополнительных мер смягчения, чтобы противостоять экономическому спаду", - сказал аналитик рынка IG Тони Сайкамор.

"Сегодняшнее объявление несколько уменьшит риски дальнейшего снижения цен на нефть", - добавил Сайкамор.

Центральный банк Китая объявил о широких мерах денежного стимулирования и поддержки рынка недвижимости, чтобы восстановить экономику, которая борется с сильным дефляционным давлением.

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"Рынок нефти был обеспокоен тем, что рост напряженности в регионе приближал ОПЕК-производителя к вовлечению в конфликт", - сказано в записке банка ANZ, имея в виду Иран.

"Трейдеры также следят за погодными условиями. Побережье Мексиканского залива США под угрозой урагана до конца недели, поскольку зона нестабильной погоды в Атлантике объединяется."

В понедельник американские нефтяные компании спешили эвакуировать персонал с нефтедобывающих платформ в Мексиканском заливе, поскольку второй крупный ураган за две недели, по прогнозам, пронесется через оффшорные нефтедобывающие поля. Несколько нефтяных компаний приостановили часть производства.