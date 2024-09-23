Блинкен рассказал, сколько миллиардов собрали партнеры на восстановление энергетики Украины

Страны G7, а также другие партнеры с начала полномасштабного вторжения РФ собрали более $4 миллиардов на восстановление работы энергетической инфраструктуры Украины, которую пытается уничтожить Москва.

Об этом заявил в понедельник государственный секретарь США Энтони Блинкен на министерском заседании в формате "G7 плюс" в Нью-Йорке по поддержке энергосектора Украины, передает Укринформ.

"Мы вместе, страны G7 и другие партнеры, в течение последних двух лет работали над мобилизацией ресурсов для Украины, для ее народа, чтобы обеспечить им необходимые энергоносители, и чтобы страна могла поставлять электричество людям", - отметил глава американской дипломатии.

Он подчеркнул, что только за последние более двух лет, после полномасштабного вторжения России, "страны „G7 плюс" мобилизовали более $4 миллиардов", и этот процесс продолжается.

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Так, по его словам, только за последний месяц о новых взносах объявили Германия, Нидерланды и другие страны. В июне вице-президент США Камала Харрис сообщила о выделении $500 миллионов на энергетические нужды, а в прошлом месяце США выделили еще $300 миллионов, увеличив вклад Америки в этом секторе до $1,8 миллиарда.

"Эти средства важны, но что на самом деле имеет значение - это то, чтобы они реализовывались на практические нужды и помогли нашим украинским друзьям пережить предстоящие (зимние - ред) месяцы", - подчеркнул Блинкен.

Он отметил, что Путин пытается использовать энергетику и холод как оружие в своих стремлениях покорить Украину.

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"Мы знаем, что предстоящая зима будет сложной, поэтому наши страны ежедневно работают вместе, чтобы предоставить Украине то, что ей нужно, чтобы пережить зиму", - добавил он.

Поэтому, по словам Блинкена, участники министерского заседания в Нью-Йорке обсудят нынешнюю ситуацию и планы на ближайшую перспективу, чтобы восстановить энергоинфраструктуру Украины, которая пострадала от российских ударов.

Напомним:

С октября 2022 года россияне нанесли более тысячи ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, что значительно повлияло на устойчивость энергосистемы.