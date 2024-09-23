Нацбанк показал, сколько будут стоить доллар и евро во вторник

Официальный курс доллара увеличится во вторник: иностранная валюта подорожает на 1 копейку.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на вторник 24 сентября.

В то же время курс евро уменьшится на 15 копеек.

Официальные курсы на вторник установлены на таком уровне:

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1 доллар США - 41,35 грн (41,34 грн по состоянию на 23 сентября);

1 евро - 45,99 грн (46,14 грн по состоянию на 23 сентября).

Напомним:

По состоянию на 23 сентября, официальный курс доллара к гривне от НБУ уменьшился на 10 копеек, евро - на 9 копеек.

Экономическая правда.

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