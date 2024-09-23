Нацбанк показал, сколько будут стоить доллар и евро во вторник
Понедельник, 23 сентября 2024, 18:57 -
Официальный курс доллара увеличится во вторник: иностранная валюта подорожает на 1 копейку.
Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на вторник 24 сентября.
В то же время курс евро уменьшится на 15 копеек.
Официальные курсы на вторник установлены на таком уровне:
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- 1 доллар США - 41,35 грн (41,34 грн по состоянию на 23 сентября);
- 1 евро - 45,99 грн (46,14 грн по состоянию на 23 сентября).
Напомним:
По состоянию на 23 сентября, официальный курс доллара к гривне от НБУ уменьшился на 10 копеек, евро - на 9 копеек.
Экономическая правда.
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