В течение года цены на товары и услуги в промышленности выросли на 31,2%

В августе 2024 года промышленная инфляция в Украине составила 31,2% в годовом измерении, что на 2,1 процента меньше, чем в июле (33,3%).

Такие данные приводит Государственная служба статистики.

Наибольший годовой рост цен зафиксирован в энергетике (поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха) - на 56,2%.

В добывающей промышленности индекс вырос на 7,4%, в перерабатывающей отрасли - на 9,2%. В отрасли машиностроения показатель вырос на 5,8%.

Реклама:

В то же время индекс цен потребительских товаров краткосрочного потребления вырос на 10,2% в годовом измерении. Длительного использования - на 5,5%.