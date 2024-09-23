В течение года цены на товары и услуги в промышленности выросли на 31,2%
Понедельник, 23 сентября 2024, 18:28 -
В августе 2024 года промышленная инфляция в Украине составила 31,2% в годовом измерении, что на 2,1 процента меньше, чем в июле (33,3%).
Такие данные приводит Государственная служба статистики.
Наибольший годовой рост цен зафиксирован в энергетике (поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха) - на 56,2%.
В добывающей промышленности индекс вырос на 7,4%, в перерабатывающей отрасли - на 9,2%. В отрасли машиностроения показатель вырос на 5,8%.
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В то же время индекс цен потребительских товаров краткосрочного потребления вырос на 10,2% в годовом измерении. Длительного использования - на 5,5%.
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