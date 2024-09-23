 Український експорт: вікно відкривається?
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В течение года цены на товары и услуги в промышленности выросли на 31,2%

Понедельник, 23 сентября 2024, 18:28 - Артур Крыжный

В августе 2024 года промышленная инфляция в Украине составила 31,2% в годовом измерении, что на 2,1 процента меньше, чем в июле (33,3%).

Такие данные приводит Государственная служба статистики.

Наибольший годовой рост цен зафиксирован в энергетике (поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха) - на 56,2%.

В добывающей промышленности индекс вырос на 7,4%, в перерабатывающей отрасли - на 9,2%. В отрасли машиностроения показатель вырос на 5,8%.

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В то же время индекс цен потребительских товаров краткосрочного потребления вырос на 10,2% в годовом измерении. Длительного использования - на 5,5%.

инфляция
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