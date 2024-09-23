Telegram будет "сливать" личные данные тех, кто занимается нелегальной деятельностью

Мессенджер Telegram будет предоставлять органам власти IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает закон.

Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, функцией поиска в Telegram злоупотребляют люди, которые нарушают условия платформы и продают нелегальные товары.

Чтобы удержать злоумышленников от злоупотребления поиском Telegram, модерация мессенджера обновила условия использования и политику конфиденциальности, чтобы обеспечить их согласованность во всем мире.

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"Мы четко дали понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам власти в ответ на законные запросы", - говорится в сообщении.

По словам Дурова, эти меры должны отпугнуть преступников.

"Поиск в Telegram предназначен для поиска друзей и новостей, а не для продвижения нелегальных товаров", - добавил он.

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