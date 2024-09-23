Китайский автогигант будет блокировать россиянам свои контрабандные электромобили - росСМИ
Премиальное подразделение автоконцерна Geely - Zhejiang Geely Holding Group, выпускающее Zeekr, обещает блокировать машины, вывезенные за пределы Китая без его разрешения.
Об этом со ссылкой на источники в дилерских компаниях пишет The Moscow Times.
Компания еще в июне предупредила партнеров, что будет бороться с несанкционированным экспортом, и пообещала отключать у "серых" автомобилей функции мультимедиа.
В сентябре она сообщила, что разделяет свои электромобили по VIN на две категории - произведенные для внутреннего рынка и экспортные - и будет блокировать машины первой категории при их вывозе из Китая.
Блокировку, по их данным, начнут применять к автомобилям, сошедшим с конвейера после 9 сентября.
У версий для внутреннего рынка при попытке эксплуатации за пределами Китая отключится возможность подзарядки, начнет снижаться мощность двигателя, и в конце концов он не будет запускаться после остановки.
При этом в аккаунте автомобиля появится сообщение на китайском языке о том, что автомобиль выехал за пределы авторизованной зоны продаж и его транспортные функции и подключение к сети ограничены.
Пока изданию не удалось найти информацию о реальных случаях блокировки Zeekr в России. Сотрудник автоторговой компании пояснил, что неофициально экспортируемые автомобили, которые могут под нее попасть, туда из Китая еще не доехали.