Китайский автогигант будет блокировать россиянам свои контрабандные электромобили - росСМИ

Премиальное подразделение автоконцерна Geely - Zhejiang Geely Holding Group, выпускающее Zeekr, обещает блокировать машины, вывезенные за пределы Китая без его разрешения.

Об этом со ссылкой на источники в дилерских компаниях пишет The Moscow Times.

Компания еще в июне предупредила партнеров, что будет бороться с несанкционированным экспортом, и пообещала отключать у "серых" автомобилей функции мультимедиа.

В сентябре она сообщила, что разделяет свои электромобили по VIN на две категории - произведенные для внутреннего рынка и экспортные - и будет блокировать машины первой категории при их вывозе из Китая.

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Блокировку, по их данным, начнут применять к автомобилям, сошедшим с конвейера после 9 сентября.

У версий для внутреннего рынка при попытке эксплуатации за пределами Китая отключится возможность подзарядки, начнет снижаться мощность двигателя, и в конце концов он не будет запускаться после остановки.

При этом в аккаунте автомобиля появится сообщение на китайском языке о том, что автомобиль выехал за пределы авторизованной зоны продаж и его транспортные функции и подключение к сети ограничены.

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Пока изданию не удалось найти информацию о реальных случаях блокировки Zeekr в России. Сотрудник автоторговой компании пояснил, что неофициально экспортируемые автомобили, которые могут под нее попасть, туда из Китая еще не доехали.