Автодилеры в Китае ожидают убытков в 20 миллиардов долларов: причины

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Автомобильные дилеры в Китае ожидают убытков в почти 20 млрд долл из-за низкого спроса на автомобили и переполненных складов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Китайской ассоциации автодилеров.

Китайские автодилеры на фоне чрезвычайно высокой ликвидности ожидают убытков в размере 19,6 млрд долл только за первые восемь месяцев 2024 года.

Вялое потребление является главной причиной убытков дилеров, а высокий уровень запасов означает, что автосалоны вынуждены распродавать избыточные запасы по самым низким ценам.

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Ассоциация призвала правительство внимательнее следить за финансовыми рисками, с которыми сталкиваются дилеры, учитывая широкомасштабные проблемы в отрасли, а также предложить им большую финансовую поддержку.

Продажи авто на альтернативных источниках энергии (NEV) в Китае остаются относительно высокими, но продажи легковых автомобилей в целом стагнируют.

Ожидается, что в сентябре они вырастут лишь на 4% в годовом исчислении, сообщила на прошлой неделе Китайская ассоциация легковых автомобилей.

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Дилерские центры страдают из-за ценовой войны в отрасли. Правительственные субсидии, поощряющие водителей продавать подержанные автомобили, стимулируют в основном продажи NEV, отметило агентство.

Самый продаваемый китайский автобренд BYD начал новую волну скидок в надежде на оживление рынка.

Напомним:

Китайский автопроизводитель BYD Co. полностью взял под контроль совместное предприятие, которое ранее имел в Китае с группой Mercedes-Benz AG.