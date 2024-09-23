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В Украину завозят больше подержанных электромобилей: что выбирают украинцы

Понедельник, 23 сентября 2024, 13:56 - Виктор Волокита
 

В импорте подержанных авто в возрасте до 5 лет преобладают электромобили. В августе 2024 года украинцы приобрели 8,4 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.

Об этом сообщает Укравтопром.

Как говорится в сообщении, в течение августа свою первую регистрацию в Украине прошли более 25,7 тыс. легковых авто с пробегом. Таким образом, авто возрастом до 5 лет составляли треть от этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек заняли электромобили - 41%.

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Далее следуют:

  • Бензиновые авто - 37%
  • Дизельные - 11%;
  • Гибридные - 8%;
  • Авто с ГБО - 3%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:

  1. TESLA Model Y - 588 ед;
  2. TESLA Model 3 - 434 ед;
  3. HYUNDAI Kona - 305 ед;
  4. NISSAN Rogue - 272 ед;
  5. MAZDA CX5 - 238 ед;
  6. KIA Niro - 238 ед;
  7. VOLKSWAGEN Tiguan - 214 ед;
  8. NISSAN Leaf - 190 ед;
  9. VOLKSWAGEN Golf - 169 ед;
  10. CHEVROLET Bolt - 156 ед.

Напомним: 

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В августе 2024 года автопарк Украины пополнили более 3,1 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Это на 76% больше, чем в прошлом году.

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