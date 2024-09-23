В Украину завозят больше подержанных электромобилей: что выбирают украинцы
Понедельник, 23 сентября 2024, 13:56 -
В импорте подержанных авто в возрасте до 5 лет преобладают электромобили. В августе 2024 года украинцы приобрели 8,4 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.
Об этом сообщает Укравтопром.
Как говорится в сообщении, в течение августа свою первую регистрацию в Украине прошли более 25,7 тыс. легковых авто с пробегом. Таким образом, авто возрастом до 5 лет составляли треть от этого количества.
Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек заняли электромобили - 41%.
Реклама:
Далее следуют:
- Бензиновые авто - 37%
- Дизельные - 11%;
- Гибридные - 8%;
- Авто с ГБО - 3%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:
- TESLA Model Y - 588 ед;
- TESLA Model 3 - 434 ед;
- HYUNDAI Kona - 305 ед;
- NISSAN Rogue - 272 ед;
- MAZDA CX5 - 238 ед;
- KIA Niro - 238 ед;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 214 ед;
- NISSAN Leaf - 190 ед;
- VOLKSWAGEN Golf - 169 ед;
- CHEVROLET Bolt - 156 ед.
Напомним:
Реклама:
В августе 2024 года автопарк Украины пополнили более 3,1 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Это на 76% больше, чем в прошлом году.
Реклама: