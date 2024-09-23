Россияне залезли в рекордные с начала большой войны долги по кредитам

За август россияне потратили 33,9% от доступного лимита по кредитным картам.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные российского бюро кредитных историй "Скоринг Бюро".

За месяц показатель расходов по кредитам вырос на 1,9% и стал рекордным с начала 2022 года, когда он составлял 31,6%.

Россияне почти непрерывно наращивали долю используемого лимита по картам с августа 2023 года. При этом средний чек в сегменте кредиток достиг максимума в июле - 1217 долл.

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По данным гендиректора "Скоринг Бюро" Олега Лагуткина, расходы россиян по кредитным картам выросли из-за роста потребительских цен.

В августе россиянам одобрили 2,05 млн новых кредитных карт на 2,5 млрд долл. По сравнению с предыдущим месяцем выдачи новых кредиток упали на 3,7% в количественном и на 4,7% в денежном выражении.

Год к году спад оказался более ощутимым: количество кредиток уменьшилось на 20,9%, а совокупный одобренный лимит по ним - на 11,6%. Если исключить январь, когда на рынке сезонно низкий спрос на кредиты, августовское сокращение выдач оказалось самым сильным с сентября-октября прошлого года.

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По данным Центробанка России, к концу 2023 года пользователей кредитных карт впервые стало больше, чем граждан с потребительскими кредитами - 27 млн человек. За год количество владельцев кредиток в России увеличилось на 6,6 млн, или почти на треть.

Напомним:

По итогам июня общая сумма кредитов россиян в банках превысила 40 трлн руб (0.46 трлн долл).