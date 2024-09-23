Управление госохраны накупило премиальных внедорожников Land Cruiser по 4 млн

Управление государственной охраны Украины 16 сентября заключило соглашение на приобретение четырех специализированных автомобилей на базе Toyota Land Cruiser по 3,93 млн грн за штуку. Поставить товар должен единственный участник открытых торгов ООО "ВиДи Автострада".

Об этом пишет издание "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

Стоимость контракта составила 15,73 млн грн. До 25 декабря должны поставить четыре черные внедорожники 2024 года выпуска, с дизельным двигателем объемом 3.3 л.

"Ленд крузеры" должны иметь подогрев руля и сидений, звукопоглощающее стекло передних дверей, ионизацию салона, подогрев лобового стекла и другие опции для комфорта водителя и пассажиров.

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Дополнительное оборудование для автомобилей предусматривает металлическую защиту двигателя, защитную решетку в радиатор, зимнюю резину, тонировку окон (кроме лобового) и дорожный набор автомобилиста. Специализированное оборудование - светодиодные фары в решетку радиатора и под заднее стекло, сигнальные маяки, а также мощное громкоговорящее устройство с дистанционным свето-управлением.

Как пишет издание, 3,93 млн грн за Toyota Land Cruiser - это рекордная цена за любой легковой автомобиль в закупках в системе "Прозорро" в этом году. Ранее рекорд также принадлежал Управлению госохраны, оно в августе заказало три роскошные внедорожники Лексус по 3,27 млн грн у ООО "ВиДи Элит".

ООО "ВиДи Автострада" входит в состав группы компаний "ВиДи Групп" Олега и Виталия Джуринских. За этот год с обществом подписано контрактов на 211,70 млн грн.

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Напомним:

ГП "Агентство оборонных закупок" Минобороны в сентябре по результатам тендеров заключила соглашения на поставку 1300 дронов DJI Mavic различных модификаций на 162,69 млн грн.