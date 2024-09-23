Западные страны объединяются, чтобы помешать доминированию Китая над важными полезными ископаемыми

Коалиция 14 правительств объявила о создании сети финансирования проектов по обеспечению сырьем, необходимым для технологической промышленности.

Об этом сообщает Financial Times.

Партнерство по безопасности минеральных ресурсов (Minerals Security Partnership), коалиция 14 стран и Европейской комиссии, представит новую финансовую сеть, пытаясь усилить международное сотрудничество и пообещать финансовую поддержку огромного никелевого проекта в Танзании, который поддерживает горнодобывающая компания BHP.

В новой сети перечислены 10 проектов в сфере добычи критически важных полезных ископаемых, которые уже получили поддержку правительств стран-партнеров.

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США и Китай втянулись в торговую войну "око за око", в которой Вашингтон ввел экспортные и другие ограничения на полупроводники и другие передовые технологии.

Китай в ответ ограничил экспорт некоторых минералов, в частности сурьмы - малоизвестного металла, который используется в бронебойных боеприпасах и прицелах ночного видения.

Китайские компании контролируют 90% мировых мощностей по переработке редкоземельных металлов и большую часть мощностей по переработке кобальта, никеля и лития, которые используются для производства аккумуляторов для электромобилей.

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Китай опередил Запад в критически важных проектах по добыче полезных ископаемых благодаря субсидиям, более легкому доступу к финансированию, лучшим технологиям переработки, более низким затратам и толерантности к более мягким экологическим стандартам.