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Враг обстрелял энергообъекты в шести областях – Минэнерго

Понедельник, 23 сентября 2024, 12:13 - Артур Крыжный

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В Днепропетровской области в результате атаки БПЛА на территории подстанции возник пожар, который привел к обесточиванию подстанций и бытовых потребителей. Кроме этого, из-за низового пожара, вызванного обстрелами, отключалась воздушная линия, что привело к снижению напряжения и нарушению движения поездов.

В Запорожской области в результате обрыва проводов в результате обстрела отключалась воздушная линия.

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Кроме того, в центральном регионе из-за технологических нарушений отключалась воздушная линия, что привело к снижению напряжения и обесточиванию потребителей. Питание восстановлено.

В западном регионе в результате технологических нарушений выключалась воздушная линия, при этом обесточивалось оборудование на одной из подстанций. Потребители не обесточивались. Линия включена в работу.

энергетика электроэнергия
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