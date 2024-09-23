Нацбанк укрепил курс гривны: сколько стоят доллар и евро

По состоянию на 23 сентября, официальный курс доллара к гривне от НБУ уменьшился на 10 копеек, евро - на 9 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,34 грн, евро - 46,14 грн (на 20 сентября доллар - 41,44 грн, евро - 46,23 грн).

На 11:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,65 - 41,73 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 46,40 - 46,60 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,20 - 41,70 грн (курс на 20 сентября - 41,25 - 41,75 грн);

Евро - 46,00 - 46,60 грн (курс на 20 сентября - 45,95 - 46,60 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 41,05 - 41,65 грн;

Ощадбанк - 41,15 - 41,85 грн;

Укрсиббанк - 41,15 - 41,70 грн;

ПУМБ - 41,20 - 41,70 грн;

Райффайзен - 41,15 - 41,60 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,66 грн за доллар, monobank - 41,64 грн.