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В понедельник отключений электроэнергии не прогнозируют

Воскресенье, 22 сентября 2024, 18:22 - Владимир Туник-Фриз

В понедельник 23 сентября не планируется применение графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Завтра 23 сентября, меры ограничения потребления не планируются", - говорится в сообщении.

При изменении ситуации в энергосистеме энергетики сообщат дополнительно.

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В "Укрэнерго" отметили, что мощными электроприборами лучше не пользоваться с 16:00 до 22:00

электроэнергия энергетика Укрэнерго
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