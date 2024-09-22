Индийский телекоммуникационный гигант заключает сделку на $3,6 млрд с Nokia и Samsung

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Vodafone Idea Ltd. подписала контракт на сумму 3,6 млрд долл с компаниями, включая Nokia и Samsung, на поставку оборудования индийскому телефонному оператору для запланированной модернизации его сети.

Об этом сообщает Bloomberg.

Nokia, Ericsson AB и Samsung Electronics Co. будут поставлять сетевое оборудование в течение трех лет. Vodafone Idea стремится модернизировать свои услуги 4G и внедрить 5G в ключевых регионах Индии, говорится в сообщении для индийских фондовых бирж. Эта сделка является первым шагом в трехлетнем плане капитальных инвестиций компании на сумму 6,6 млрд долл.

Ericsson и Nokia уже являются поставщиками индийской компании, тогда как Samsung стал новым партнером. Vodafone Idea, которая привлекла 2,2 миллиарда долларов за счет продажи акций в апреле, профинансирует контракт за счет этих денег. Согласно заявлению, компания ведет переговоры с кредиторами о получении 350 миллиардов рупий (4,2 миллиарда долларов США) кредитов и банковских гарантий. Поставка оборудования начнется в следующем квартале.

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