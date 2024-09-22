Суд признал незаконной аренду ставков для аквакультуры, которыми пользовалась АЭС

Хозяйственный суд Ровенской области признал недействительным договор, согласно которому Фонд госимущества передал в аренду ООО "Верхний Вал" ставки в Ровенской области.

Об этом свидетельствует решение суда.

28 февраля 2023 Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по Ровенской и Житомирской областях передало в аренду ООО "Верхний Вал" ряд объектов, которое расположено с. Березина Варахского района Ровенской области:

ставок №1;

ставок №2;

ставок накопитель;

летне-ремонтные пруды и магистральный канал;

незавершенное капитальное строительство ставка №4 подсобного с/х.

Это имущество при приватизации ГП "Тепличный комбинат" не вошло в уставной капитал ПАО "Тепличный комбинат".

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ООО "Верхний Вал" получило в аренду ставки для целей аквакультуры.

Как установил суд, земельный участок, на котором расположен имущественный комплекс ПАО "Тепличный комбинат", с 1996 года находился в постоянном пользовании обособленного подразделения "Ровенская атомная электростанция". Позже ее передали в земли запаса сельского совета Бельковеля Владимирецкого района.

В настоящее время участок под водными объектами в Государственном земельном кадастре не сформирован, кадастровый номер не присвоен, его границы не установлены, правовой режим не определен.

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Суд установил, что Региональное отделение ФГИ по Ровенской и Житомирской областях не имело права принимать решения и выступать арендодателем, а ООО "Верхний Вал" не является обществом, которое по закону об аренде государственного и коммунального имущества могло получить в пользование на правах аренды ставки.

Поэтому Хозяйственный суд Ровенской области признал недействительным п. 4.1. договора аренды о передаче ставок в аренду, а также взыскал с Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Ровенской и Житомирской областях и ООО "Верхний Вал" по 1,5 тыс. грн. расходов по уплате судебного сбора в пользу прокуратуры.

Основателем и руководителем ровенского ООО "Верхний Вал" является юрист Андрей Таборовец. Он был представителем фирмы-арендатора "Русана плюс", разрушавшей старейшее здание Ровно.

Фирма "Верхний Вал" была зарегистрирована 15 февраля 2023, то есть за две недели до передачи ставков в аренду.