В Украине перекрыли каналы сбыта оружия и наркотиков: подозрения получили более 100 человек

Правоохранители провели масштабные спецоперации и перекрыли каналы сбыта оружия, боеприпасов и наркотических средств. Подозрения получили 116 человек.

Об этом сообщает Офис генпрокурора (ОГП).

В частности, сообщили о подозрении 49 лицам по фактам незаконного хранения и сбыта оружия, боеприпасов по всей территории Украины, а также присвоение оружия и боеприпасов (ст. 263, ст. 410 УК Украины).

Еще 67 лицам сообщили о подозрении по фактам незаконного оборота наркотических веществ (ст. 307, ст. 309, ст. 255 УК Украины).

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"В рамках следствия правоохранители провели более 129 обысков, по результатам которых изъяли оружие и боеприпасы. Это 12 минометных и противотанковых мин, 187 гранатометов и почти 180 выстрелов к ним, более 85 автоматов и пулеметов, 20 единиц самодельного огнестрельного оружия, 124 детонатора, 124 тротиловых шашек, более 170 гранат, 45 пистолетов, почти 38 тыс. патронов, 15 кг пороха и артиллерийские снаряды.

Также в нескольких регионах Украины проведено более 69 обысков, по результатам которых обнаружено и изъято психотропных веществ на сумму более 15,5 млн грн - это 15 кг амфетамина, более 7 тыс таблеток MDMA весом около 3 кг, почти 1 кг каннабиса, более 80 грамм особо опасного психотропного вещества - PVP, конопли, а также 100 тыс грн, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, весы и черновые записи", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые в течение 2024 года с помощью Telegram сбывали наркотические средства и психотропные вещества путем "закладок" и почтовой службой, в том числе в прифронтовых регионах.

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11 подозреваемым инкриминируют сбыт наркотиков в составе преступной организации.

"Во время проведения обысков прекращена деятельность лаборатории по изготовлению наркотических средств и психотропных веществ. Сейчас идет процесс избрания подозреваемым меры пресечения", - добавили в ОГП.