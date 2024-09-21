"Антонов" ожидает конфискации российского самолета Ан-124 "Руслан" в Канаде 

Предприятие ожидает, что в следующем году российский грузовой самолет Ан-124 будет конфискован и начнется процесс его передачи Украине.

Об этом ЭП рассказали источники в АО "Антонов".

В руководстве "Антонов" ожидают, что канадский суд по конфискации российского самолета продлится еще полгода, после чего правительство Канады взыщет судно в свою пользу, сделает оценку и передаст Украине как военную помощь.

Специалисты АО "Антонов" по просьбе канадского правительства уже проинспектировали российский самолет и констатировали, что он находится в идеальном состоянии.

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Российский Ан-124 "Руслан" застрял на аэродроме в Канаде в феврале 2022 года, когда страна закрыла небо для российских самолетов. Владелец компании "Волга-Днепр", которой принадлежит самолет, попал под санкции правительства. По законам Канады, теперь его имущество может быть конфисковано.

В июне этого года премьер-министр Канады Джастин Трюдо в очередной раз пообещал передать Украине российский самолет. В то же время Германия пока не имеет механизма для конфискации трех российских Ан-124 "Руслан", которые застряли на их аэродроме в Лейпциге.

Подробнее о "замороженных" российских "Русланах" в Канаде и Германии читайте в тексте: Российские "Русланы" могли бы работать на Украину и НАТО, но пылятся в аэропортах Канады и Германии

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