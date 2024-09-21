В воскресенье киевлян призывают отказаться от авто и предлагают скидку на велосипед
Суббота, 21 сентября 2024, 11:20 -
Во всемирный день без автомобилей в воскресенье 22 сентября КГГА призывает киевлян отказаться от авто и предлагают 20% скидки на использование велосипедов и электросамокатов компании BikeNow.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"По разным оценкам, доля выбросов в атмосферу от передвижных источников в крупных городах Украины составляет примерно 80-85%. В Киеве основным источником загрязнения атмосферного воздуха является именно автотранспорт", - говорится в сообщении.
КГГА в коллаборации с компанией BikeNow предлагает 20% скидки на использование самокатов и велосипедов компании. Скидка будет действовать в течение всех суток и будет применяться автоматически.
Реклама:
Реклама: