В воскресенье киевлян призывают отказаться от авто и предлагают скидку на велосипед

Во всемирный день без автомобилей в воскресенье 22 сентября КГГА призывает киевлян отказаться от авто и предлагают 20% скидки на использование велосипедов и электросамокатов компании BikeNow.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"По разным оценкам, доля выбросов в атмосферу от передвижных источников в крупных городах Украины составляет примерно 80-85%. В Киеве основным источником загрязнения атмосферного воздуха является именно автотранспорт", - говорится в сообщении.

КГГА в коллаборации с компанией BikeNow предлагает 20% скидки на использование самокатов и велосипедов компании. Скидка будет действовать в течение всех суток и будет применяться автоматически.

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