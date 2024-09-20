АРМА объявила конкурс на управляющего дачи Медведчука
Пятница, 20 сентября 2024, 16:17 -
АРМА объявляет конкурсы на управляющего и оценщика дачи Медведчука в Карпатах.
Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.
Речь идет о жилом комплексе "Медвежья дубрава" Виктора Медведчука, расположенном в урочище Карпат "Паражин", Ждениевской ОТГ, Мукачевского района, Закарпатской области.
Комплекс состоит из пяти земельных участков и семи объектов недвижимого имущества, среди которых:
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- спортивно-жилой оздоровительный комплекс,
- четыре здания,
- жилой дом,
- хозяйственный блок.
Также к активам относится движимое имущество, включая два электрокара, трактор, кухонную и санитарную технику, а также мебель.
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