АРМА объявила конкурс на управляющего дачи Медведчука

АРМА объявляет конкурсы на управляющего и оценщика дачи Медведчука в Карпатах.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Речь идет о жилом комплексе "Медвежья дубрава" Виктора Медведчука, расположенном в урочище Карпат "Паражин", Ждениевской ОТГ, Мукачевского района, Закарпатской области.

Комплекс состоит из пяти земельных участков и семи объектов недвижимого имущества, среди которых:

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спортивно-жилой оздоровительный комплекс,

четыре здания,

жилой дом,

хозяйственный блок.

Также к активам относится движимое имущество, включая два электрокара, трактор, кухонную и санитарную технику, а также мебель.