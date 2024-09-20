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Укр / Рус

АРМА объявила конкурс на управляющего дачи Медведчука

Пятница, 20 сентября 2024, 16:17 - Артур Крыжный

АРМА объявляет конкурсы на управляющего и оценщика дачи Медведчука в Карпатах.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Речь идет о жилом комплексе "Медвежья дубрава" Виктора Медведчука, расположенном в урочище Карпат "Паражин", Ждениевской ОТГ, Мукачевского района, Закарпатской области.

Комплекс состоит из пяти земельных участков и семи объектов недвижимого имущества, среди которых:

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  • спортивно-жилой оздоровительный комплекс,
  • четыре здания,
  • жилой дом,
  • хозяйственный блок.

Также к активам относится движимое имущество, включая два электрокара, трактор, кухонную и санитарную технику, а также мебель.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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