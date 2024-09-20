Райффайзенбанк банк выходит из Беларуси

Raiffeisen продал белорусский бизнес компании из ОАЭ.

Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) подписала соглашение с инвестором из Объединенных Арабских Эмиратов о продаже и выходе из состава собственников белорусского Приорбанка.

Согласно сообщению, Raiffeisen Bank International продает Soven 1 Holding Limited 87,74% доли в белорусском Приорбанке и его дочерних компаниях.

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"Завершение этой сделки позволит RBI успешно уйти с белорусского рынка и тем самым снизить сложность своей операционной деятельности в соответствии со своей стратегией снижения рисков в Восточной Европе", - сообщили в австрийском банке.

Закрытие сделки, которую еще должны одобрить регулирующие органы, ожидается в четвертом квартале 2024 года.

RBI считает, что сделка может повлечь убытки для группы около 300 млн евро вследствие разницы между ценой продажи и балансовой стоимостью Приорбанка.

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На момент закрытия сделки ожидается негативное влияние на уровне 500 млн евро на консолидированную прибыль группы.

Однако это не повлияет на нормативный капитал и коэффициенты достаточности капитала группы RBI, говорится в сообщении.

Приорбанк работает в Беларуси с конца 1989 года, с 2003 года - в составе группы RBI. Принадлежит к крупнейшим белорусским банкам по размеру активов.