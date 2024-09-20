Госдолг Великобритании впервые с 1960-х годов достиг 100% ВВП

Государственный долг Великобритании впервые с 1960-х годов достиг отметки 100% внутреннего валового продукта.

Об этом сообщает Национальная статистическая служба Великобритании.

Государственные заимствования британского правительства, которые покрывают разницу между доходами казны и государственными расходами, в течение августа составили 13,7 млрд фунтов стерлингов, на 30% больше чем за аналогичный месяц в 2023 году.

Даррен Джонс, главный секретарь казначейства Великобритании, сказал, что эти цифры демонстрируют сложное состояние государственных финансов, которые достались новому лейбористскому правительству от консерваторов.

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Также он добавил, что когда лейбористы пришли к власти, они унаследовали экономику, которая не работала для трудового народа.