Запрет Telegram для госслужащих не касается личных устройств – ЦПД

Запрет использования Telegram в государственных и военных органах касается только служебных компьютеров, а не персональных смартфонов.

Об этом сообщил глава ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

"Относительно Telegram. Речь идет о служебных устройствах. Если простыми словами, государственные служащие, военные, сотрудники критической инфраструктуры не должны использовать Telegram на служебных компьютерах", - сообщил он.

Коваленко уточнил, что пересылка рабочих документов через Telegram с рабочих устройств несет риски. Решение касается только переписки и пересылки документов через мессенджер.

Реклама:

"Сейчас это коллективное решение. Но оно не касается ваших персональных смартфонов", - отметил руководитель ЦПД.

Также это решение не запрещает государственным органам, военным формированиям и другим ведомствам вести официальные страницы в Telegram.

Напомним:

Реклама:

В четверг 19 сентября Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) принял решение ограничить использование мессенджера Telegram в государственных органах, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.