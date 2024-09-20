Украинскому бизнесу обещают оказать поддержку для быстрого старта на Etsy: какие условия

В Украине стартует проект по поддержке микро, малого и среднего бизнеса "UA Global: Etsy Start", который поможет предпринимателям запустить или увеличить продажи на маркетплейсе товаров ручной работы Etsy.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Как говорится в сообщении, 500 украинских предпринимателей отберут на конкурсной основе и проведут с ними обучение по созданию онлайн-магазина на Etsy, а также получат менторскую поддержку по развитию продаж и продвижению товаров на маркетплейсе.

Кроме этого, участники проекта получат стипендии на сумму $1000 от Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины", сертификаты на $100 от Etsy для продвижения товаров на платформе, и промокоды от Укрпочты на логистические услуги на общую сумму в $10 000, которая будет распределена между участниками, а также менторскую поддержку по логистически-таможенным вопросам.

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Проект охватывает как предпринимателей, которые не имеют опыта работы с экспортом, так и тех, которые уже начали свой экспортный путь и стремятся к росту, открыв магазин на Etsy.

Руководитель программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" Олеся Залуская рассказала, что с момента запуска первого проекта, Etsy Payments, в октябре 2023 года к маркетплейсу присоединилось более 14 000 украинских продавцов. До этого украинские предприниматели не имели возможности открыть магазины на Etsy.

Это уже второй проект, который мы реализуем вместе с нашими партнерами. В прошлом мы поддержали 100 украинских производителей через проект Made in UA, из которых почти половина представлены на Etsy. Это позволило бизнесам сгенерировать продажи на более $5 млн, и создать более ста рабочих мест", - отметила Олеся Залуская.

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