Nike уволил гендиректора из-за плохих продаж

Американский производитель спортивной одежды и обуви Nike решил сменить генерального директора.

Об этом сообщает пресс-служба Nike.

Новым гендиректором станет Элиотт Хилл, который работал в компании 32 года и занимал должность президента по вопросам потребителей и рынка, но в 2020 году ушел на пенсию.

С 14 октября Гилл заменит Джона Донахью, который останется консультантом Nike, чтобы обеспечить плавный переход до 31 января 2025 года.

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Донахью возглавил Nike в начале 2020 года, под его руководством в компании произошли значительные изменения, которые не всегда были удачными. В частности, Nike стал меньше полагаться на партнерство с крупными розничными сетями, что привело к сокращению ее доли рынка.

В июне компания отчиталась о падении квартальных продаж на 2% до 12,6 млрд долл.

Следующая отчетность компании ожидается 1 октября.

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