Nike уволил гендиректора из-за плохих продаж
Американский производитель спортивной одежды и обуви Nike решил сменить генерального директора.
Об этом сообщает пресс-служба Nike.
Новым гендиректором станет Элиотт Хилл, который работал в компании 32 года и занимал должность президента по вопросам потребителей и рынка, но в 2020 году ушел на пенсию.
С 14 октября Гилл заменит Джона Донахью, который останется консультантом Nike, чтобы обеспечить плавный переход до 31 января 2025 года.
Донахью возглавил Nike в начале 2020 года, под его руководством в компании произошли значительные изменения, которые не всегда были удачными. В частности, Nike стал меньше полагаться на партнерство с крупными розничными сетями, что привело к сокращению ее доли рынка.
В июне компания отчиталась о падении квартальных продаж на 2% до 12,6 млрд долл.
Следующая отчетность компании ожидается 1 октября.