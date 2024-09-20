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Укр / Рус

Госслужащим и военным запретили использование Telegram

Пятница, 20 сентября 2024, 12:42 - Артур Крыжный

В четверг 19 сентября Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) принял решение ограничить использование мессенджера Telegram в государственных органах, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦК.

"С целью минимизации этих угроз было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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Экономическая правда
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