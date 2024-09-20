"Укроборонпром" объявил конкурс на должность нового гендиректора
Пятница, 20 сентября 2024, 13:31
Наблюдательный совет АО „Украинская оборонная промышленность" принял решение о начале конкурса на должность гендиректора общества.
Об этом сообщила пресс-служба УОП.
"Наблюдательный совет акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" принял решение о начале конкурса на должность генерального директора общества", - говорится в сообщении.
Поиск претендентов и их предварительную оценку поручено украинскому представительству международной консалтинговой компании Odgers Berndtson, которая специализируется на подборе руководителей высшего звена.
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Сейчас временно исполняющим обязанности руководителя УОП назначен Олег Гуляк.
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